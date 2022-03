Barkley Marathon: Karel Sabbe en route vers l’exploit ultime

Dix petites secondes. C’est l’écart qui séparait, après deux tours, les deux premiers du Barkley Marathon, après 19h30 de course. Le premier, John Kelly, originaire du Tennessee, fait figure de local de l’épreuve. Il compte déjà cinq participations à l’épreuve. Le second, Karel Sabbe, vient de Renaix, en Belgique. Ni l’un ni l’autre ne franchiront peut-être la ligne d’arrivée de la course, dont le départ a été donné mardi vers 14 heures dans le parc d’État de Frozen Head, aux Etats-Unis, selon un rituel immuable : à l’heure qu’il estimait la meilleure pour le faire, et sans qu’aucun des participants ne sache à quel moment précis il allait le faire, Lazarus Lake, le créateur de la course, a allumé sa cigarette. Signal qui lance les hostilités et le commencement d’une course réputée pour être « la plus dure du monde ».