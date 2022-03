Bourse de Bruxelles - Des rebonds jusqu'à plus de 7% en Europe

Aperam (44,80) était positive de 4,19%, UCB (96,90) remontant de 2,84%, arGEN-X (252,40) et Galapagos (54,96) de 4,13% et 1,66%.

Solvay (91,62) suivait avec un mieux de 8,45%, Ageas (41,62) et Sofina (342,80) remontant de 7,41% et 7,26%, AB InBev (51,79) et GBL (89,74) de 6,78% et 6,73%, Umicore (36,94) et WDP (34,50) de 6,46% et 6,09%.

Aedifica (104,90) et Cofinimmo (121,40) valaient 4,17% et 4,12% de plus que la veille, Elia (129,80) et Melexis (74,50) s'appréciant de 2,77% et 2,12%.

Proximus (17,01) et Telenet (29,82) étaient positives de 2,13% et 0,34%, Orange Belgium (18,46) et Bpost (6,01) regagnant par ailleurs 0,44% et 6,18%.

Sur le marché étendu, Celyad (2,13) et Advicenne (5,28) étaient en tête des hausses avec des rebonds de 21,7% et 14,6%, devant ING (9,46) et KBC Ancora (38,22) qui regagnaient 11,6% et 11,1%, Cenergy (3,45) et Azelis (17,06) rebondissant de plus de 10% comme Qrf (11,45).

Ontex (6,91) et Unifiedpost (8,96) terminaient sur des hausses de 8,8% et 8,3% tandis que les 7% de hausse étaient atteints ou dépassés en Bekaert (32,10), Jensen (26,30), Engie (11,25), VGP (213,50) et AudioValley (2,40).

Les 6% de hausse étaient également dépassés en Brederode (120,80), Balta (3,30) et Deceuninck (2,63) alors que Euronav (10,25) et Exmar (5,04) reperdaient 4,5% et 1,5%, les résultats de D'Ieteren (118,10) étant accueillis par un plongeon de 16,3%, écart ramené finalement à 10,6%.