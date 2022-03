L’Euro 2028 à 32 équipes plutôt qu’à 24? L’UEFA veut augmenter le nombre de participants

Six ans après avoir augmenté le nombre de pays présents au championnat d’Europe de 16 à 24, lors de l’Euro 2016, l’UEFA envisage encore de gonfler ce chiffre.

Selon les informations du Daily Mail, l’UEFA veut un Euro à 32 à partir de l’édition 2028, qui devrait être coorganisée par l’Angleterre et l’Irlande, qui ont renoncé à leur candidature commune pour la Coupe du Monde 2030 pour se concentrer sur le championnat d'Europe.

Une nouvelle augmentation pour plus de spectacles selon l’UEFA, mais surtout pour des raisons économiques, notamment au niveau des droits télé... Sur les 55 nations engagées dans les qualifications, plus de la moitié (58%) décrocheraient donc un ticket pour la phase finale. Une proposition qui verrait le nombre de matches augmenter, lui aussi, et qui ne semble pas recueillir les suffrages des joueurs, dont les calendriers sont déjà surchargés.