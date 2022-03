Remco Evenepoel flashé à 125km/h au lieu de 70: le Belge écope d’un retrait de permis

Remco Evenepoel a été condamné mercredi par le tribunal de police de Hal à un retrait de permis de 21 jours et à une amende de 400 euros. Le coureur cycliste de 22 ans avait été flashé au volant de sa voiture à 125 km/h dans une zone où la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h, rapportent plusieurs médias. L’information a été confirmée par le magistrat de presse du tribunal de police de Hal.

Les faits se sont produits le 12 novembre 2020 sur la chaussée de Ninove à Schepdaal (Brabant flamand). Evenepoel avait ce jour-là un rendez-vous avec un sponsor et une séance chez son kinésithérapeute afin de poursuivre sa revalidation après sa lourde chute au Tour de Lombardie quelques mois plus tôt. L’événement de sponsoring avait quelque peu traîné et le sportif risquait d’être en retard chez son kiné, avait-il indiqué à la police.