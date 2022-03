Dan, nouvelle star du musée des sciences naturelles

C’est un gros bébé qui devait faire une vingtaine de mètres de long et en mesurer cinq au garrot. Du temps de sa splendeur, il paissait tranquillement dans les plaines vertes et marécageuses de ce qui est aujourd’hui le Wyoming. Autour de lui et de son petit groupe de congénères, on trouvait au moins sept espèces de paisibles herbivores à long cou avec qui il partageait une abondante végétation. On croisait aussi de moins paisibles carnivores aux dents acérées qui ne dédaignaient pas croquer un travers de diplodocus de temps à autre. C’était il y a environ 150 millions d’années.