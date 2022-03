Le Team WRT lâché par Audi

Alors que le team de Vincent Vosse et Christophe Weerts devait prendre en charge le programme Hypercar d’Audi au Mans, la marque aux anneaux a choisi de se tourner… vers la F1 !

Douche glacée pour Vincent Vosse, Yves Weerts et l’ensemble du Team WRT qui, depuis des mois, fourbissait ses armes pour prendre en charge le programme Hypercar d’Audi au Mans et dans le championnat du monde d’Endurance (WEC) ! Le contrat était signé depuis plusieurs semaines ; il n’y avait plus qu’à attendre l’annonce officielle du constructeur d’Ingolstadt…

Avec un autre constructeur du Groupe VW ?

Cette annonce n’a toujours pas été faite. Mais l’invraisemblable s’est quand même produit : le projet est abandonné ! Rien ne dit qu’une autre marque du groupe VW ne reprendra pas le projet, auquel cas on peut avancer le nom de Lamborghini. Mais rien n’est moins sûr. Et Vincent Vosse n’était pas disponible pour répondre à nos questions à ce sujet. Une chose demeure : WRT ne fera pas de LMdh avec Audi, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en fera pas avec un autre constructeur alors que toute l’infrastructure est en place. A suivre…