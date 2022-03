Un sommet à Versailles pour arrêter l’horreur

Ce devait être le sommet européen du « monde d’après ». Celui où les dirigeants allaient tirer les leçons de nos faiblesses, tant révélées par le covid. On se souvient par exemple de la mauvaise saga des masques, exclusivement made in China. Une « autonomie stratégique européenne » était à l’agenda. Comment éviter la marginalisation. Et rendre au Vieux continent la puissance capable de défendre ses intérêts et ses valeurs. Un « nouveau modèle européen de croissance et d’investissement pour 2030 » devait prendre corps. Il fallait remettre l’Europe sur de bons rails…

Hélas, le retour inouï de la guerre sur le sol européen a chamboulé les priorités, sinon le programme – sans invalider cet horizon à moyen et long terme. Au contraire : « Le conflit rend la discussion moins abstraite », plaide un responsable de l’UE. Comme souvent, les leaders européens vont donc tenter de bâtir… sur ces sables mouvants.