Guerre en Ukraine: la Russie va-t-elle utiliser les cryptomonnaies pour contourner les sanctions?

La Russie – entendez : son gouvernement, ses entreprises et ses oligarques – pourrait-elle utiliser le bitcoin ou d’autres cryptomonnaies pour contourner les sanctions occidentales ? « Partiellement, oui. Globalement, non », répond Marek Hudon, professeur à la Solvay Brussels School (ULB) et co-auteur d’une récente étude scientifique sur les monnaies alternatives.

« Il est naturel, dans des situations de crise, d’envisager l’utilisation de monnaies alternatives aux monnaies traditionnelles », explique-t-il, citant l’exemple du Wir, créé en Suisse en 1934 et dont l’objectif était de faciliter les échanges entre les entreprises face à une pénurie de liquidités. « Ce qui est nouveau, c’est la facilité d’usage d’un outil digital. Il peut en effet y avoir des échanges même si les infrastructures financières sont peu développées. »