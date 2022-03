Se détourner du gaz russe prendra du temps et de la volonté

L’Union européenne veut tourner le dos au gaz venu de Russie et accélérer sa transition énergétique. Ce ne sera pas une mince affaire et il faudra s’en donner les moyens. Et mettre les actes en accord avec les (belles) paroles.

La Commission pose le plan sur la table des chefs d’Etat et de gouvernement européens qui se réunissent ces jeudi et vendredi en sommet à Versailles. L’Europe, dit-elle, pourrait se passer de deux tiers du gaz russe et s’en passer complètement « bien avant 2030 ». Il faut pour cela diversifier les sources d’approvisionnements, réduire la consommation et accélérer le développement des renouvelables. « Ce sera rudement difficile, a promis le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, mais c’est possible ». Peut-être l’Europe n’aura-t-elle tout simplement pas le choix…