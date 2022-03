Ligue des champions: Courtois intraitable, pas de but entre le Real Madrid et le PSG (direct 0-0)

Ce soir, le choc entre le Real Madrid et le PSG retient l’attention du monde entier. Thibaut Courtois avait été héroïque à Paris, ne se retournant qu’en toute fin de rencontre (1-0). Les Madrilènes à Bernabeu peuvent-ils renverser Messi, Neymar, Mbappé ? Les Parisiens, qui ont connu leur troisième défaite en Ligue 1 samedi à Nice, sont en tout cas plus motivés que jamais depuis que l’UEFA a attribué au stade de France la finale de la compétition le 28 mai après avoir écarté Saint-Pétersbourg.

Le PSG est toutefois privé de son défenseur espagnol Sergio Ramos pour ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions à Madrid. Il se remet toujours d’une blessure au mollet et avait déjà manqué le match aller. Auteur du but de la victoire dans les arrêts de jeu à Paris, Kylian Mbappé était quant à lui incertain après avoir pris un coup sur le pied gauche lundi à l’entraînement. Le club parisien est également privé d’Ander Herrera qui poursuit ses soins pour une conjonctivite. Au Real Madrid, seuls Casemiro et Mendy sont absents pour cause de suspension.