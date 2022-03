Evenepoel: « Mon objectif, c’est de suivre Pogacar »

Tadej Pogacar joue avec les nerfs de la concurrence, tout en se félicitant de ne pas devoir perdre de l’énergie à l’arrivée en faisant le tour du protocole et des obligations médiatiques. Il ne porte aucun maillot distinctif mais le patron, c’est lui. On le sait depuis samedi et les Strade Bianche stratosphériques. On le sait plus encore depuis mercredi soir puisque le Slovène s’est une nouvelle fois amusé à grappiller la bonification. Une seconde mardi, trois secondes à Terni où il a remporté le sprint malgré la présence de Julian Alaphilippe pour l’en empêcher : quatre secondes récupérées sur Evenepoel au terme d’étapes dédiées aux sprinters…