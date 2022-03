Autres partenariats: deux joueurs à l’Union, zéro à OHL

Le football belge, au niveau professionnel, appartient quasiment dans la totalité à des sociétés étrangères. Cependant rares sont les clubs, notamment au sein de l’élite, qui jouissent d’un partenariat avec un plus grand club.

La collaboration entre Metz et Seraing se matérialise de la manière suivante. Et vous allez voir que le contraste est saisissant par rapport aux autres clubs également liés à une collaboration extérieure. Avec huit joueurs envoyés par la formation lorraine (Dietsch, Djedje, Lahssaini, Cachbach, Maziz, Douane, Jallow, Mikautadze), elle aussi avant-dernière au classement, on bat tous les records.

CS Bruges-AS Monaco :