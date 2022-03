Pourquoi la police judiciaire réclame une bouée de 35 millions

Le gigantesque dossier Sky ECC a un an. Voire plus, si on considère le temps nécessaire pour « cracker » le système de cryptophones préféré des trafiquants de drogue et autres criminels. Et c’est déjà une révolution pour l’appareil judiciaire. « Ce dossier marque un tournant décisif pour la police judiciaire fédérale (PJF, NDLR) », a estimé mercredi son directeur général, Eric Snoeck. « Il est plus que jamais évident que l’innovation, le recrutement de profils spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité financière doivent impérativement faire partie de nos projets. (…) La Belgique a besoin d’une PJF forte, spécialisée, bien coordonnée et moderne », a-t-il plaidé, rappelant que « l’avalanche Sky » vient s’ajouter à toutes les autres missions qui requièrent également les efforts de la PJF.