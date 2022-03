Skov Olsen, Kamara, Dewaele: les vrais renforts du mercato hivernal en D1A

Cinq semaines après la clôture du marché des transferts de janvier et à quatre journées de la fin de saison pour neuf équipes, voici le premier bilan des recrues des clubs de D1A. Certains, à commencer par le FC Bruges, ont bien ciblé leurs besoins et signé des éléments directement performants. D’autres équipes connaissent des fortunes diverses avec leurs nouveaux joueurs.

Le mercato hivernal, contrairement à son pendant estival, sert surtout à parer au plus pressé. À pallier une blessure ou un départ, voire remplacer un joueur qui ne répond pas (ou plus) aux attentes. Evidemment, il arrive que certains clubs attirent des éléments pour préparer l’avenir ou tentent des paris à moindre coût. Ces recrues ne bénéficiant pas de suite d’un temps de jeu conséquent, il est impossible de les juger pour l’instant. Par exemple, le Sporting de Charleroi a fait signer gratuitement l’attaquant lituanien Nauris Petkevicius et ne lui a jusqu’à présent offert que 17 petites minutes. Pareil pour Genk (avec Aziz Ouattara) ou l’Antwerp (avec William Pacho et Emanuel Emegha).

Pour d’autres formations, il s’agissait également d’amener du nombre et de la concurrence dans le noyau (voir le gardien Alex Craninx, prêté par Metz à Seraing).