L’erreur de Donnarumma qui relance le Real Madrid face au PSG en Ligue des champions (vidéo)

Alors que le PSG semblait avoir fait le plus difficile en ouvrant la marque sur la pelouse du Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions via un goal de Kylian Mbappé, déjà buteur à l’aller, Gianluigi Donnarumma a réalisé une erreur qui a relancé les Madrilènes.

Le gardien de but visiteur recevait une balle en retrait anodine d’un équipier et, plutôt que de relancer les siens directement, il se laissait presser par Karim Benzema et loupait sa passe. Tout profit pour Vinicius Junior qui centrait aisément en direction de l’attaquant français qui en profitait pour égaliser et relancer le suspense.