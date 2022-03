Karim Benzema éclipse le PSG et Kylian Mbappé en Ligue des champions

Pendant une heure, Kylian Mbappé croyait prendre ses marques sur la pelouse madrilène, oubliant que le vrai taulier de Bernabeu était Karim Benzema. Le suspense, pour autant qu’il ait vraiment existé, avait été levé 90 minutes avant le coup d’envoi : plus que la présence de Toni Kroos dans les rangs madrilènes, la mention du numéro 7 dans la composition du PSG en plus de Messi et Neymar mettait fin aux spéculations des dernières 48 heures.