Pas vacciné contre le Covid, Novak Djokovic confirme qu’il ne pourra jouer ni à Indian Wells ni à Miami

Novak Djokovic ne disputera pas les tournois d’Indian Wells et de Miami. Le Serbe, N.2 mondial, l’a annoncé mercredi sur Twitter.

« Alors que j’étais automatiquement inscrit à Indian Wells et à Miami, je savais qu’il était peu probable que je puisse voyager », a écrit Djokovic, qui n’est pas vacciné contre le Covid-19 et devait obtenir l’approbation des CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies qui forment la principale agence de santé publique aux Etats-Unis, pour entrer dans le pays. « Les CDC ont confirmé que la réglementation ne changerait pas, je ne pourrai donc pas jouer aux Etats-Unis. Bonne chance à ceux qui joueront ces grands tournois. »

Djokovic est cinq fois champion à Indian Wells, où les organisateurs ont déclaré qu’une preuve de vaccination sera requise pour l’entrée des spectateurs.