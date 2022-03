Alexander De Croo: «Cette guerre en Ukraine, c’est le 11-Septembre de l’Europe»

La guerre plonge les Ukrainiens dans l’horreur, pousse l’Europe à agir, unie. C’est un Alexander De Croo volontariste, qui nous reçoit, à la veille du Sommet de Versailles.

C’est une étape importante pour l’Europe ?

Oui ! Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent (NDLR : Lénine dans le texte). On a une invasion sur le continent européen, quelque chose qu’on n’avait plus vu depuis la Deuxième guerre mondiale. Et des étapes politiques européennes qui bougent vraiment les lignes. A Versailles, ce sera pour notre sécurité et notre défense ; on a perdu notre naïveté européenne.