Le délit de sale gueule des Européens

Les initiatives européennes se multiplient pour échapper à la paralysie et desserrer l’étau qui menace tout un destin civilisationnel. Mais il est consternant d’observer que la guerre paraît une fois encore seule à même d’imposer des changements fondamentaux.

Depuis deux semaines, le monde occidental se réveille avec une sale gueule. La sale gueule de la guerre qui cogne à sa porte. Une sale gueule de plus après celles du dérèglement climatique, des attentats terroristes et de la crise sanitaire. Une sale gueule qui nous rappelle combien notre « make-up » est fragile et susceptible de couler à tout moment.

Fondé sur l’interdépendance, le monde actuel ne peut être en équilibre que si toutes les parties y trouvent leur compte. Or rien n’est moins vrai dès lors que les intérêts des uns écrasent la liberté des autres. Ce que nous rappelle à sa manière le conflit russo-ukrainien, avec son enlacement séculaire de causes politiques, économiques, territoriales, identitaires.