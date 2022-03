Al-Khelaïfi et Leonardo ne décolèrent pas après l’élimination du PSG en Ligue des champions: la police aurait été appelée

Un triplé de Karim Benzema en deuxième période a envoyé le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, aux dépens du PSG qui a revécu une « remontada » (3-1), mercredi, au terme d’un huitième retour de folie.

Du côté du PSG, on ne décolère pas. En cause, le fait que, tant pour le directeur sportif que pour son président, l’arbitre aurait dû siffler une faute sur Donnarumma, auteur d’un dégagement loupé et qui a provoqué le but égalisateur de « Benzegoal ».