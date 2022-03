Guerre en Ukraine: l’armée ukrainienne assure ralentir l’offensive russe jeudi matin

L’armée ukrainienne a déclaré jeudi à l’aube qu’elle ralentissait et retenait l’offensive russe, deux semaines après le début du conflit.

Les forces russes étaient toujours à l’oeuvre dans les alentours de la capitale ukrainienne Kiev et renforçaient aussi leurs unités près de la ville de Mykolaiv, au sud du pays.

L’Etat major ukrainien ont indiqué dans un bulletin que dans certaines zones d’opérations, les unités russes avaient perdu leur force de combat et appelaient des réserves.

Des attaques étaient aussi également signalées dans les villes de l'est ukrainien, à Kharkiv et Izyum, de même qu'au nord-est à Soumy et Oktyrka. Cependant ces informations ne pouvaient pas être vérifiées indépendamment.

Des colonnes de chars russes ne se trouvaient plus mercredi qu’à une quinzaine de kilomètres, à proximité de Brovary. A 30 km de cette localité, des combats ont également eu lieu près de Rusaniv, ont dit à l’AFP des soldats ukrainiens.

«Les colonnes de chars russes ont pris hier deux villages à quelques kilomètres. Ils tirent pour effrayer les gens et les forcer à rester chez eux, volent ce qu’ils peuvent pour se ravitailler et s’installent au milieu des habitants, pour ne pas que les forces ukrainiennes les bombardent», a raconté à l’AFP Volodymyr, qui habite non loin de Brovary.

Des discussions à haut niveau entre les deux opposants sont prévues jeudi dans la ville turque d’Antalya, entre les ministres Affaires étrangères ukrainien et russe. Mercredi, le président ukrainien a suggéré qu’il pouvait envisager des compromis.