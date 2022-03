Bayer vend pour 2,6 mds de dollars sa division de pesticides non agricoles

"Bayer et Cinven ont signé un accord définitif pour la vente d'Environmental Science Professional pour un prix de 2,6 milliards de dollars", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Cette activité pèse 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, et emploie 800 salariés dans plus de 100 pays, selon Bayer. Elle est dédiée à la vente de produits phytosanitaires destinée aux zones non agricoles, notamment dans les forêts ou les jardins.