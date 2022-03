Clara Luciani en meneuse de revue disco

Elle a tenu à le rappeler en début de concert : c’est ici, en Belgique, que tout a commencé pour elle, que « La grenade » a été un tube, avant la France. Il n’en fallut pas plus pour ravir le public démasqué qui a rempli Forest National mercredi soir.

Pour Clara, dopée par ses récentes Victoires de la Musique, ce concert serait placé sous le signe de la liberté retrouvée et l’envie de faire la fête. Déjà, en l’attendant, c’était du Madonna et du ABBA à gogo dans les enceintes. La scène, ressemblant à un plateau télé des années 70, allait vite devenir le théâtre d’une soirée disco endiablée. Habillée d’un tailleur à paillettes dorées, Clara, de moins en moins souvent planquée derrière sa guitare et son micro, se transforme en véritable meneuse de revue disco. Ses trois choristes et son groupe bien rock vont faire bouger, danser, chanter et transpirer un public en manque. Les (petits) enfants comme les parents !