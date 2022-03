Guerre en Ukraine: les États-Unis mettent en garde contre l'utilisation par la Russie d'armes de destruction massive

Washington accuse Moscou et Pékin de répandre des «mensonges» sur de prétendus laboratoires américains d’armes biologiques et chimiques en Ukraine, affirmant redouter plutôt un recours russe à de telles armes prohibées.

Le Kremlin répand intentionnellement des mensonges purs et simples selon lesquels les Etats-Unis et l’Ukraine mènent des activités liées à des armes chimiques et biologiques en Ukraine», a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price dans un communiqué. «Nous avons aussi vu que des responsables de la République populaire de Chine colportaient ces théories du complot», a-t-il ajouté. «Ce n’est pas la première fois que la Russie invente de telles fausses accusations contre un autre pays», a-t-il affirmé, assurant qu’elles avaient été «infirmées de manière définitive et à plusieurs reprises».

Interrogée mardi lors d’une audition parlementaire, la numéro trois de la diplomatie américaine Victoria Nuland avait affirmé que l’Ukraine disposait «d’installations de recherche biologique». «Nous sommes de fait à présent assez inquiets par la possibilité que les forces russes tentent d’en prendre le contrôle», avait-elle ajouté, assurant travailler avec les Ukrainiens pour éviter que ces matériaux sensibles «puissent tomber aux mains» de Moscou.