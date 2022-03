Après la débâcle du PSG, Neymar et Donnarumma auraient failli en venir aux mains dans le vestiaire

Le PSG a connu une nouvelle débâcle ce mercredi, en se faisant éliminer de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid. Et celle-ci pourrait bien laisser des traces. Selon les informations délivrées par le quotidien espagnol Marca, Neymar et Donnarumma se seraient accrochés dans le vestiaire au terme de la rencontre, et les deux hommes auraient bien failli en venir aux mains, avant d’être finalement séparés par leurs coéquipiers.

La raison ? Neymar aurait reproché au gardien italien son erreur sur le premier but encaissé par les Parisiens, qui a ensuite fait basculer la rencontre. Mais Donnarumma aurait rétorqué au Brésilien qu’il était lui en faute sur le deuxième but encaissé, suite à une mauvaise perte de balle. Ce que l’ancien barcelonais n’aurait visiblement pas apprécié.