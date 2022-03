Guerre en Ukraine: trois personnes dont une fillette tuées à l’hôpital pédiatrique de Marioupol

Trois personnes, dont un enfant, ont été tuées dans le bombardement russe d’un hôpital pédiatrique à Marioupol (est) mercredi, a annoncé jeudi la mairie de cette ville portuaire. « Trois personnes ont péri, dont une fillette », a indiqué la municipalité sur Telegram. Le précédent bilan publié la veille par les autorités faisait état de 17 personnes blessées.

À lire aussi Un sommet européen à Versailles pour arrêter l’horreur

Zelensky : « Un crime de guerre »

Le bombardement par la Russie mercredi d’un hôpital pédiatrique dans le port stratégique de Marioupol en Ukraine représente un « crime de guerre », a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky mercredi soir dans un message vidéo. « Quel genre de pays, la Russie, a peur d’hôpitaux et de maternités et les détruit ? », a-t-il ironisé, dénonçant les « atrocités » infligées à Marioupol, soumise à un blocus russe depuis plus d’une semaine. « Européens ! Ukrainiens ! Habitants de Marioupol ! Aujourd’hui nous devons nous unir pour condamner ce crime de guerre de la Russie, qui reflète tout le mal que les envahisseurs ont fait à notre pays », a ajouté Zelensky.