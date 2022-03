À plus de 34 ans, Karim Benzema est devenu le plus vieux joueur de l’histoire à inscrire un triplé en Ligue des champions

Karim Benzema a connu une soirée de rêve ce mercredi. Alors que le PSG semblait tranquillement se diriger vers les quarts de finale de la Ligue des champions en dominant le Real Madrid, l’attaquant français a fait basculer la rencontre, en inscrivant un triplé retentissant, en à peine 17 minutes, pour propulser les Merengues en quarts.

Et, en plus des trois buts et de la qualification, il s’est offert un record. À 34 ans et 80 jours, il est devenu le plus vieux joueur de l’histoire à inscrire un triplé en Ligue des champions, détrônant ainsi son compatriote Olivier Giroud, selon Opta.