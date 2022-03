Des stations-service ferment pour ne pas vendre à perte: une réunion est prévue ce jeudi

Une centaine de stations-service ne délivraient plus d’essence ou de diesel mercredi à cause des ventes à perte, confirme la Brafco, la fédération des négociants en combustible et carburant, dans Sudinfo jeudi. Elle attend des réponses du gouvernement fédéral dans la journée face à la flambée des prix pétroliers, sans quoi elle annonce « des actions plus percutantes ». « À l’échelle de la Belgique, nous sommes à une centaine de stations-service qui ne délivrent plus d’essence ou de diesel. Pour le mazout de chauffage, on ne sert désormais plus que les personnes en panne de combustible. Les commandes normales sont renvoyées à la semaine prochaine », explique Olivier Neirynck directeur technique de la Brafco.

Cette cascade de débrayages résulte des ventes à perte auxquelles les pompistes sont confrontés. À cause des fortes hausses, le prix maximum de vente à l’automobiliste est moins élevé que le prix d’achat auprès du fournisseur.