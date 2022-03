"La hausse des prix des matériaux se poursuit", alerte la Confédération Construction

Depuis début janvier, les prix des matériaux de construction auraient augmenté jusqu'à 12%, selon une enquête de l'organisation sectorielle auprès de 210 entreprises.

Ces hausses "concernent surtout l'acier, le bois, les matériaux d'isolation et les métaux non ferreux et, le moins, les produits en verre, les matériaux d'infrastructure, les briques et les tuiles. Avec la guerre en Ukraine, 95% des entrepreneurs s'attendent à des nouvelles augmentations durant ces prochains mois, surtout pour les produits d'acier", indique la Confédération Construction dans un communiqué.