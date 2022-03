Remco Evenpoel avant la 4e étape du Tirreno-Adriatico: «Si j’ai une chance, j’essayerai de la saisir»

« Peut-être que, s’il n’a pas l’énergie qu’il a dépensée mardi et mercredi, je peux récupérer quelques secondes. Ce n’est pas ce que j’ai dans ma tête en ce moment. J’essaie de suivre et d’en tirer le meilleur parti. Si j’ai une chance, j’essaierai de la saisir », a-t-il dévoilé dans des propos rapportés par nos confrères d’Het Laatste Nieuws.

Deuxième du classement général derrière Filippo Ganna, et juste devant Tadej Pogacar, Remco Evenepoel s’attend à ce que les choses sérieuses commencent ce jeudi, lors de la 4e étape du Tirreno-Adriatico, avec une arrivée en côte au programme. Mais le Belge sait qu’il sera difficile de se défaire de Pogacar, double vainqueur du Tour de France.

Interrogé sur ses chances de récupérer le maillot de leader dès ce jeudi, le Slovène n’a pas voulu s’emballer. « Aucune idée. Je n’ai jamais couru contre Remco », a-t-il rappelé. « On verra ça plus tard. Je suis curieux. Mais bien sûr, je ne vais pas me concentrer sur un seul coureur. J’en ai beaucoup à surveiller. »