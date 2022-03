Primo-inscrits et diplômés, une évolution en dents de scie

Pour les entreprises comme pour les universités et les hautes écoles dont sortent les ingénieurs, il est important d’attirer les jeunes vers les Stim (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

Deux types d’ingénieurs sont formés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les ingénieurs civils, admis à l’université après un examen d’entrée, et les ingénieurs industriels issus des hautes écoles. Publié chaque année par la Fabi (Fédération royale d’Associations belges d’Ingénieurs civils, d’Ingénieurs agronomes et de Bioingénieurs), « Le baromètre des ingénieurs » indique le nombre d’inscriptions en Bac 1 et le nombre de diplômés en Master pour ces études.

La courbe globale des primo-inscriptions montre qu’entre 2001 et 2020, le nombre d’inscriptions est resté relativement stable, passant de 2.795 à 2.884, mais a connu une baisse constante entre 2001 et 2006, année où la Fabi enregistrait le nombre le plus faible de 2.083 primo-inscriptions, ainsi qu’une chute plus brutale, imputable à la baisse des inscriptions d’ingénieurs industriels en 2015.