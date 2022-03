La transition énergétique, terrain de jeu de nombreux ingénieurs

Invités à éviter que les revendeurs de carburants soient obligés de vendre à perte des produits achetés plus cher qu’ils ne peuvent les vendre, les ministres de l’Economie et de l’Energie, et les représentants du secteur pétrolier n’ont pas trouvé de solution. Mais l’urgence serait moindre, les prix du pétrole ayant reflué.