Le nombre d'emplois vacants se stabilise

Le taux de vacance d'emploi - soit le nombre d'emplois vacants par rapport au nombre total d'emplois dans l'entreprise - est lui aussi resté stable en passant de 4,74% à 4,72%.

Le taux d'emplois vacants a principalement diminué dans le secteur des activités immobilières et dans celui de l'hébergement et restauration tandis qu'il a augmenté dans le secteur des activités financières et d'assurance et dans celui des transports et entreposage, précise Statbel.