Bourse de Bruxelles - Fort irrégulier, le BEL 20 subit quelques dégagements

Galapagos (55,96) et arGEN-X (254,60) étaient positives de 1,8% et 0,6%, UCB (97,36) s'appréciant de même de 0,5% alors qu'Aperam (44,44) et Umicore (36,45) reperdaient 0,8% et 1,3%.

Proximus (16,98) était négative de 0,2% et Telenet (30,14) positive de 1,1%, Orange Belgium (18,42) et Bpost (5,95) perdant par ailleurs 0,2% et 1,1%.

CFE (128,00) se distinguait par un bond de 12,7%, Euronav (10,40) et Exmar (5,11) progressant de 1,4%, D'Ieteren (120,20) de 1,8% et Van de Velde (33,30) de 3,1% alors qu'Ontex (6,63) chutait par contre de 4% et Qrf (10,95) de 4,4%.

Advicenne (5,80) rebondissait de 9,8% supplémentaires à l'inverse de Celyad (1,92) qui reperdait autant, Hyloris (15,60) et MDxHealth (0,73) gagnant 3,3% et 3,4% alors que Bone Therapeutics (0,38) et Oxurion (1,32) reculaient de 2,5% et 2,2%.