Les Racines élémentaires de Krzysztof Warlikowski: «J’ai vite compris que j’étais en marge de la société, que j’étais différent»

Pas besoin de photos de moi dans votre interview… mettez la frontière avec la Biélorussie et les migrants qui s’y pressent, et cela me ressemblera beaucoup plus. » Dès le début de notre rencontre – en novembre dernier –, Krzysztof Warlikowski place son récit personnel sous le sceau de l’histoire, passée et en train de se faire. Avec la Pologne pour seule et unique racine élémentaire.

Quatre mois après notre rencontre, alors qu’il met en scène A Quiet Place, de Leonard Bernstein, à l’Opéra Garnier de Paris, il a tenu à relire son interview, afin – notamment – de mettre à jour son observation de la politique internationale, et en intégrant donc quelques références à la situation en Ukraine. Une relecture qui s’est faite avec la collaboration de Christian Longchamp, le dramaturge et historien de l’art qui travaille étroitement avec Warlikowski depuis des années, et avec lequel il élabore de nombreux et nouveaux projets.