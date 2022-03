Coronavirus: près de 80% des nouveaux cas en Flandre

Les tranches d’âge proportionnellement les plus infectées sont celles des 10-19 ans et des 20-39 ans, avec respectivement 26,8 % et 24,8 % des tests qui sont revenus positifs.

En chiffres absolus, sur la période écoulée, c’est la Flandre qui comptabilise le plus grand nombre de cas confirmés (33.873, soit 76 % des nouvelles contaminations), suivie par la Wallonie (7.338, 16 %) et Bruxelles (2.686, 6 %).

Enfin, 89 % des adultes en Belgique sont totalement vaccinés. La campagne de vaccination pour la dose de rappel se poursuit : 74,6 % des plus de 18 ans l’ont obtenue. Au sein de la population de plus de 65 ans, plus à risque, ce taux atteint 87,5 %. Chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans, 78,8 % ont accompli leur parcours vaccinal. Des disparités subsistent toutefois entre les Régions du pays : ainsi à Bruxelles, seuls 48,2 % des adolescents sont vaccinés contre 87,9 % en Flandre et 72,4 % en Wallonie.