Décès de Jozef Chovanec à l’aéroport de Charleroi: les avocats scandalisés par la fuite d’un rapport médical

La rédaction de RTL rapportait mercredi dans son journal télévisé avoir pu prendre connaissance du rapport d’expertise final, qui indiquerait que M. Chovanec s’est mortellement blessé en se cognant la tête contre les murs de la cellule et que l’asphyxie causée par les policiers n’est pas la cause du décès. Les proches de la victime contestent ces thèses, et les experts qu’ils ont désignés affirment qu’il n’est pas responsable de sa propre mort.

« Nous remarquons que, pour la deuxième fois dans cette affaire, un rapport du collège des experts judiciaires a été divulgué à la presse », a déclaré Me Ann Van de Steen, qui veut retenter de retirer l’affaire au juge d’instruction de Charleroi. « Selon le rapport, la cause de la mort serait les blessures qu’il s’est infligées dans la cellule et les médicaments qu’on lui a administrés ensuite. Toutefois, le rapport n’est pas définitif. En concertation avec le juge d’instruction, il a été décidé que les parties peuvent encore prendre position à ce sujet. Dans tous les cas, il est parcellaire. Il ne répond par exemple pas à tous les rapports de nos experts et ne tient pas compte de la reconstitution. »