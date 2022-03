Novak Djokovic: le pire début de saison de sa carrière

Pas d’Indian Wells (où il compte pourtant 5 titres) ni de Miami (6 sacres), donc, pour Novak Djokovic interdit de séjour aux USA où on réclame toujours une preuve de vaccination anti-covid à la douane. Une nouvelle fois, le Serbe a pensé jusqu’au bout (son nom figurait dans le tableau californien avant d’être remplacé par celui de Grigor Dimitrov, désormais possible adversaire de David Goffin au 2e tour) que les autorités US adouciraient les mesures d’entrée, mais non ! L’air de rien, et même s’il avouait être prêt à tout assumer, la non-vaccination du Serbe, pour des convictions personnelles, lui coûte cher, avec désormais un tournoi du Grand Chelem et deux Masters 1000 qui lui filent sous le nez.

1 Seulement trois matches disputés lors du premier trimestre 2022