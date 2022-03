«Vous avez de ces mots»: Quand {personne} est quelqu’un

Dans un éditorial publié récemment par votre quotidien favori et traitant de la protection des données personnelles, on pouvait lire ceci : « C’est le rôle des lois, auxquelles personne, fût-elle compétente et de bonne foi, ne peut se soustraire. »

Un lecteur attentif me fait remarquer qu’il aurait plutôt écrit : « auxquelles personne, fût-il compétent et de bonne foi ». Avec l’emploi du genre masculin, comme dans « personne n’est parfait ». Y a-t-il erreur sur la personne ? Quelqu’un me dit que l’affaire est moins simple qu’il n’y paraît.