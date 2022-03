La presse espagnole évoque une longue discussion entre Benzema et Mbappé après la qualification du Real contre le PSG

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dès le 30 juin prochain, Kylian Mbappé semble plus que jamais sur le départ du club parisien. Ce sentiment a même été davantage encore renforcé ce mercredi après l’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid… annoncé grand favori pour accueillir le Français la saison prochaine.

Et au terme de la rencontre, une discussion entre Mbappé et son compatriote Benzema a interpellé la presse espagnole. Auteur d’un triplé retentissant pour qualifier son équipe, Benzema aurait attendu l’attaquant du PSG à la fin du match, et aurait ensuite été longuement discuté avec lui dans une salle attenante au vestiaire madrilène, selon Marca. Cette discussion, dont l’objet n’est pas connu, aurait duré un quart d’heure et la mère de Kylian Mbappé y aurait également participé, toujours selon la presse espagnole.