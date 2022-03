D1A: important duel Anderlecht – Antwerp en tête d’affiche du week-end, derbies liégeois et limbourgeois au programme

Les Bruxellois et Anversois vont disputer un match important en vue de la qualification pour les Playoffs 1

La phase classique arrive doucement à son épilogue. Cette 31e journée, avec des matches importants à tous les étages, pourrait permettre à plusieurs situations de se décanter. Le sort du Beerschot, lanterne rouge, pourrait d’ailleurs être définitivement scellé alors qu’Anderlecht et l’Antwerp s’affronteront dans un duel de prétendants aux playoffs I menacés par l’impressionnant retour de La Gantoise.

Les Brugeois tenteront samedi soir à Ostende de signer une 5e victoire de rang en championnat. La journée de samedi débutera par un duel qui s’annonce intense entre Malines et Charleroi, respectivement 6e et 7e avec 47 points. Les Malinois sont performants Achter de Kazerne, où ils n’ont perdu que trois fois en quinze matches, mais les Zèbres présentent le 4e bilan de la série à l’extérieur.

Le Cercle de Bruges, 9e avec 5 points de retard sur Genk, devra s’imposer contre Courtrai samedi pour encore espérer jouer les POII. Simultanément, Zulte Waregem et Eupen s’affronteront dans un duel entre formations de la colonne de droite.

Dimanche, la journée débutera par le choc entre le RSCA et l’Antwerp. Anversois (3e, 56 pts) et Bruxellois (4e, 55 pts) sont mis sous pression par La Gantoise, 5e avec 52 points, qui revient fort en cette fin de saison. Les Buffalos, engagés sur la scène européenne ce jeudi avec leur huitième de finale aller de la Conférence League contre les Grecs du PAOK, pourraient même tirer profit de ce duel en cas de victoire dimanche au Beerschot. Une victoire des troupes de Hein Vanhaezebrouck, qui restent sur un 15/15, précipiterait d’ailleurs les Ours en 1B.

Enfin, deux derbies viendront colorer le programme dominical avec Genk – Saint-Trond et Standard – Seraing. Le derby limbourgeois sera surtout important pour le Racing, qui doit s’accrocher à sa 8e place synonyme de lutte pour le dernier strapontin européen, alors que Saint-Trond semble contraint à vivre une fin de saison sans réel intérêt.