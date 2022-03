Le président congolais Tshisekedi a subi à Bruxelles une opération à cœur ouvert, démentie par la famille

Aucune confirmation n’a pu être obtenue de source congolaise à Bruxelles.

« La situation est gérée », a pour sa part indiqué le proche de la présidence congolaise à La Libre Afrique, confirmant que l’opération « à coeur ouvert s’est bien passée ».

Cette source a confirmé que M. Tshisekedi « a quitté le pays (la RDC, NDLR) dans un état critique dimanche ».

Son départ dimanche après-midi – quelque peu précipité – de l’aéroport de Kinshasa-Ndjili pour Bruxelles, en compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, avait été annoncé lundi par le média en ligne Actualité.cd, qui évoquait un séjour privé en Belgique d’une durée indéterminée pour un « check-up médical », en citant l’entourage présidentiel.

L’agence congolaise de presse (ACP, officielle) avait pour sa part mentionné une « visite d’Etat » – erronément, comme l’avait indiqué une source diplomatique à l’agence Belga.

Selon le site La Libre Afrique, les problèmes cardiaques de M. Tshisekedi avaient été diagnostiqués bien avant la campagne électorale de 2018, qui avait précédé les scrutins controversés du 30 décembre 2018 ayant conduit à l’arrivée au pouvoir de cet ancien opposant en vertu d’un accord avec son prédécesseur, Joseph Kabila

Une intervention avait été conseillée mais les médecins ne pouvaient pas garantir sa réussite ce qui avait poussé celui qui était alors un opposant au président Kabila à repousser cette opération « sans doute devenue inévitable cette fois », selon le média belge.

« Le silence ne pourra plus être maintenu très longtemps, mais ce sont des opérations délicates et même si tous les voyants sont au vert, il faut attendre le go des médecins pour communiquer », a ajouté la source kinoise de La Libre Afrique, poursuivant : « le président devra rester quelques jours à l’hôpital et devrait mettre ensuite le cap sur Dubaï pour une semaine de repos complet. En tout cas, c’est le scénario qui prévaut actuellement ».

Il semblait prévu, selon la presse kinoise, que M. Tshisekedi se rende, après son séjour à Bruxelles, à une date non précisée, dans les Emirats arabes unis (EAU), pour participer à la journée congolaise de l’Exposition universelle de Dubaï. Plusieurs ministres de son gouvernement s’y trouvent déjà, alors que les Emirats et la société émiratie DP World ont signé une convention de collaboration pour la construction du port en eau profonde de Banana, à l’embouchure du fleuve Congo sur l’océan Atlantique, un vieux projet qui devrait connaître un début de concrétisation cette année.

Le séjour en Belgique du président congolais intervient une semaine après l’annonce d’un nouveau report de la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde en RDC. Cette visite, initialement prévue du 6 au 10 mars, devrait avoir lieu à une date ultérieure, en raison notamment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.