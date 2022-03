«Je dirais même plus»: T’as pas vu Superman?

On cherche vainement un héros dans le paquet de dirigeants occidentaux.

Dans son seul roman, étrange et passionnant, Un Héros de notre temps (publié en 1840), le romancier russe Lermontov fait dire par son personnage : « J’ai la passion innée de contredire les gens, toute mon existence ne fut en somme qu’une suite de contradictions malheureuses entre mon cœur et mon cerveau. La présence d’un homme enthousiaste me glace… »

Ne dirait-on pas les premières lignes des futurs mémoires de Poutine ? L’aveu de son étrange personnalité, héritée peut-être de son enfance très bousculée ou de sa double identité quand il vivait comme agent du KGB sous un nom d’emprunt à Dresde ?