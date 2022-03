F1: Charles Leclerc le plus rapide lors de la première session d’essais d’avant-saison à Sakhir

Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la première session de la journée inaugurale des seconds essais d’avant-saison de Formule 1, jeudi sur le circuit international de Sakhir (Bahreïn). Au volant de sa Ferrari, le Monégasque a signé le chrono de 1 : 34.531, devançant de 0.539 Alexander Albon (Williams).

Avec un casque aux couleurs de l’Ukraine, pour protester contre l’invasion russe, le pilote allemand Sebastien Vettel a signé le 3e temps au volant de son Aston Martin (1 : 35.706). Le casque blanc du quadruple champion du monde, barré de bleu et de jaune, porte également une colombe, le signe « Peace and love », les mots « No war » (Non à la guerre) et les paroles de la chanson « Imagine » de John Lennon.