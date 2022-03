Spoon Lucifer: ballades craquantes et envolées lyriques

Le rock n’a jamais arrêté d’être pratiqué de par le monde mais disons qu’en ce moment, on a comme l’impression qu’il sort du purgatoire des ventes pour reprendre des couleurs face aux incontournables r’n’b, rap et électro. Le combo texan mené par Britt Daniel est donc bien de retour avec une nouvelle belle tranche de riffs juteux traditionnels. Cette livrée satanique est déjà leur dixième en vingt-cinq ans. De « My Babe » à « Wild », Spoon défend un certain sens du rock épique. Pas trop sophistiqué mais pas basique non plus. Entre ballades craquantes et envolées lyriques, Spoon a le sens des cavalcades sauvages, des sentiments bruts et des breaks bien placés. Car on aime les contrastes et les subtilités malgré tout à Austin. Lucifer On the Sofa a été produit avec Mark Rankin (Adele, Queens of the Stone Age) avec des contributions de Dave Fridmann et Justin Raisen. Tous ont réussi à préserver un certain équilibre entre intensité destinée aux grandes arènes et intimité propre aux intentions sentimentales. Comme l’a dit Britt Daniel lui-même : « Ceci est le son d’un classic rock par un type qui n’a jamais eu Eric Clapton. »

Matador Records.