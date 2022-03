Lewis OfMan: festif, joyeux et surtout très mélodique

On ne sait pas si le musicien français est persuadé d’être né pour rendre les gens heureux, mais en ouvrant son premier album en souhaitant à tout un chacun « Such A Good Day », il se montre très convaincant. Groovy à mort, cet Electro Man s’est fait remarquer il y a cinq ans déjà, à 18 ans, avec des tubes feel good dansants de l’ère précovid (comme « Las Banistas » et « Attitude » qu’on retrouve ici). Les « Poèmes soniques » de Lewis Delhomme (d’où son nom d’artiste) sont solaires, festifs, joyeux et surtout très mélodiques, comme tirés de la bande-son d’un vieux film italien. Il y a du « Midnight Sex » ici, comme de la « Love Parade » en pleine « Toxic Night ». Le disco redevient une partie à paillettes avec un Lewis touche-à-tout. C’est léger et amusant, du Vladimir Cosma passé à la moulinette de Giorgio Moroder. C’est le Studio 54 rouvrant sous les sunlights d’Ibiza. C’est sans complexe, même pas ringard, destiné à s’éclater jusqu’au bout de la nuit avec un sens global de l’hédonisme à partager après être resté trop longtemps confiné. Lewis ose tout et, avec lui, même le kitsch redevient tendance !

Virgin-Universal.