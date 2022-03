King Gizzard & the LW: cannibalisme musical

On a toujours bien aimé le groupe de Melbourne pour son sens du cannibalisme musical. Tout est bon pour son appétit sans limite. Sous le règne d’un rock psychédélique décomplexé, se nourrissant de tout ce que la musique populaire a pu livrer ces cinquante et plus dernières années, King Gizzard & the Lizard Wizard passe allègrement, dans le plus joyeux des bordels (cachant en fait un incroyable sens des arrangements faussement négligés), de la surf music au reggae en passant par le garage rock, la soul, le jazz, le folk et même le heavy métal. En dix ans, c’est près de vingt albums studio et un paquet d’albums live qu’a jusqu’ici livrés la formation australienne qui semble en fait vouer un culte à Frank Zappa, l’amour de la musique classique et contemporaine en moi. Rien ne résiste à King Gizzard et surtout pas un sens ludique, voire joyeux, de la composition et des orchestrations. Ce Butterfly 3001 est en fait un disque constitué de remix de Butterfly 3000 paru l’an dernier. L’album comprend des contributions de divers producteurs, dont Donato Dozzy, Peaking Lights, Yu Su, DāM-FunK et Hieroglyphic Being.

Universal.

butterfly-3001