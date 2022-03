Dans LéNA cette semaine: Djokovic a opté pour un régime sans gluten, est-ce sain?

Le « sans gluten » a le vent en poupe. Ce qui pendant longtemps n’était consommé que par les personnes atteintes de troubles du métabolisme, du syndrome du côlon irritable, d’une allergie au blé ou d’une intolérance au gluten s’est transformé depuis un certain temps en une véritable tendance. Si de nombreux sportifs de haut niveau, acteurs et influenceurs se sont imposé cette règle ces derniers mois et années, généralement avec un impact notable sur le grand public, le pape de la nutrition parmi les adeptes du sans gluten est et reste Novak Djokovic. Mais a-t-il vraiment besoin d’une telle radicalité ? Un peu de gluten, est-ce vraiment si mauvais ? Ou la tendance du « sans » est-elle dépassée d’un point de vue médical ? « L’arrêt du gluten n’a pas l’effet d’une baguette magique », modère notre expert, le gastro-entérologue suisse Stephan Vavricka. « Sans gluten n’est pas toujours synonyme de plus sain, bien au contraire. Si l’on tolère bien le gluten, il faut simplement suivre son instinct et en manger autant qu’on le veut. Il n’est pas nécessaire de se restreindre. S’alimenter exclusivement sans gluten, selon moi, c’est une erreur. J’espère que les choses vont se calmer. Mais cela ne se produira pas du jour au lendemain. »

