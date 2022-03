Scolarisation des réfugiés ukrainiens: ce que propose la ministre

Apprentissage du français

Ce dispositif, anciennement appelé « classes passerelles », vise à apprendre le français à ces enfants en exil et à les remettre à niveau. Avec in fine, l’objectif qu’ils puissent rejoindre le niveau d’études approprié à leur âge. A l’heure actuelle, plus de 4.000 enfants et adolescents sont scolarisés via ce dispositif. Face à ce nouvel afflux de primo-arrivants, la ministre de l’Education envisage d’apporter des « modifications temporaires » visant « une plus grande fluidité de certaines procédures et l’octroi des périodes dans des délais correspondant à la réalité de vos besoins. »

Les élèves ukrainiens qui s’inscriraient en dehors dispositif DASPA seront considérés comme des élèves libres. « Des solutions sont actuellement à l’étude pour permettre leur inscription régulière, notamment en réglant la problématique des équivalences et tous les enjeux liés aux respects des procédures légales d’inscription en 1ere secondaire commune », ajoute Caroline Désir.

Soutien psychologique

Au vu des traumatismes engendrés par le départ précipité de leur pays, les petits ukrainiens risquent probablement d’arriver dans un état de détresse psychologique important. Un webinaire sera donc organisé afin de sensibiliser les centres psycho-médico-sociaux à cette problématique. « La prise en charge de cette détresse psychologique ne peut pas reposer exclusivement sur l’école et nécessitera une prise en charge par plusieurs types d’intervenants », précise toutefois la ministre.