Le salsifis, ce légume racine oublié à tort

Certains l’adorent, d’autres le détestent, mais le salsifis marque de plus en plus nos assiettes par son absence. Son « mauvais goût » a souvent eu raison de sa réputation. Nous aurions cependant tort de vouloir l’enterrer trop vite.

On le surnomme parfois l’asperge d’hiver, en référence à son goût que certains comparent à celui de cette déesse du printemps. Le salsifis, lui, se déguste pourtant bien lorsque les températures sont en baisse. La Belgique, aux côtés des Pays-Bas, est l’un des principaux producteurs de ce légume racine en Europe. Et c’est en Flandre que sa culture se concentre principalement. Environ 500 hectares lui sont consacrés ainsi qu’à sa cousine la scorsonère. Les terres flandriennes, légères, sont propices à leur épanouissement. Car les salsifis ont besoin de profondeur pour se développer de manière rectiligne. Peu de ces légumes se retrouvent cependant sur le marché du frais. Commercialisés le plus souvent surgelés ou en conserve, les salsifis font aujourd’hui les affaires de l’industrie.